ガボール Gaboratory ホースヘッドトライアングルバングル ナハボ ...

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ガボール Gaboratoryホースヘッドトライアングルバングル ナハボ今回出品致しますのはGaborガボールのホースヘッドトライアングルバングルになります。珍しいナハボ柄がトライアングル部分に入っており、とても希少です。コンシリエーレが特別にオーダーしたモデルになりますので、数は少ないと思います。ガボール特有のクスミはございますが磨きを掛けて頂ければ綺麗になります。スカルが非常に有名なガボールですがホースバングルは大変希少になります。バングル特有の真ん中で折れてしまう様な扱いはしておりませんし、非常にグッドコンディションです。画像にある物が全てです。保管袋は別メーカーの物なのでオマケ程度でお考え下さい。ギャラカード付きなので折れたりした場合はメンテナンスを依頼出来ます。