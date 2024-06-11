レア品 牛革折り財布 キーチェーン 小銭入れ カードケース メンズ レディース

★ご覧いただきありがとうございます(^^H・即購入OK・新品未使用・送料無料・匿名配送※レア品数量限定の希少アイテムです。ダイレクトに伝わってくる革の豊かな風合い、しっとりとした質感が魅力☆本格派思考、大人の折り財布です※表革の色合いには個体差がございます、写真と異なる場合がございますのでご了承ください。また、天然素材ならではの微かな傷、ムラ等がございます。本革の「味」としてご理解いただける方からのご検討をお待ちしております。ガバっと開く大容量の小銭入れは、本体から取り外し可能☆GOLDの長いキーチェーン付属落下や置き忘れ予防に便利です☆コンパクトなサイズ感ながらも、お札・カードもしっかり入ります☆大切な人へのプレゼント、ご家族へのお祝いや贈り物にピッタリのお品です☆＜スペック＞ファスナー小銭入れ×1カード入れ×10お札入る内ポケット×4キーチェーン 約49cm(フックで取り外し可)サイズ(約)長手18cm×縦10cm×厚み3.5cm重さ本体約170g（キーチェーン付きで約230g） その他、長財布、折り財布、コンパクト財布、ショルダーバッグ、ボディバッグなど出品中



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