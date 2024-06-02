【新品】シルバー925 ピアス　スクロール　フープ　クロスタイプ　ユニセックス

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●新品未使用●送料無料●２４時間以内発送 or即日発送●匿名配送●追跡付きの安心発送【シルバー925刻印あり】芸能人多数愛用モデル、大人気のシルバークロスピアス大人気の高級感のあるクロスデザインとなっています。季節を問わずオールシーズン着用可能です！どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインで、さりげなく耳元を飾り付けます。男性にも女性にも御愛用頂けます。⚠️クロムハーツではなくノーブランドです。⚠️両耳での販売です。◎サイズ◎内径 約1.5cm外径 約2cm◎カラー◎シルバー◎素材◎シルバー925⚠️お値下げ不可⚠️他サイトでも出品しておりますので、売り切れになりましたら予告なくページを削除致しますのでご了承下さいませ(;_;)⚠️海外製品のため品質基準が日本製とは異なる為、完璧な商品を求める方や神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。9/68/9/8