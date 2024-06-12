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ゴローズ「中メタル 」フック、チェーン一式❗️
商品番号 A73150614289
商品名

ゴローズ「中メタル 」フック、チェーン一式❗️
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 77,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

[画像のセット一式の出品です]☆中メタル:※激レア❗️イーグル「逆」斜め飛び！☆フック　:SVイーグルフック☆チェーン:太丸チェーン(55cm)イーグルの斜め飛びも珍しく希少価値がありますが、「逆」斜め飛びは、まさに激レア物だと思います。経年によりとても良い風合いが出ています。チェーンは、ロングチェーンをあえて55cmにカットし、中メタルとのバランスが抜群だと勝手に思っています(^^;;メディスンホイールをあえて使わず、渋くシンプル付けしてください！※ゴローズマニアにオススメ♪
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