ゴローズ「中メタル 」フック、チェーン一式❗️

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商品詳細
[画像のセット一式の出品です]☆中メタル:※激レア❗️イーグル「逆」斜め飛び！☆フック :SVイーグルフック☆チェーン:太丸チェーン(55cm)イーグルの斜め飛びも珍しく希少価値がありますが、「逆」斜め飛びは、まさに激レア物だと思います。経年によりとても良い風合いが出ています。チェーンは、ロングチェーンをあえて55cmにカットし、中メタルとのバランスが抜群だと勝手に思っています(^^;;メディスンホイールをあえて使わず、渋くシンプル付けしてください！※ゴローズマニアにオススメ♪
http://narcologia.ru/goods/cowpox322339.html
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