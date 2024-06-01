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MEDIUM キャンパスレザースニーカー
商品番号 B43151538913
商品名

MEDIUM キャンパスレザースニーカー
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。某有名百貨店にて結構前に14000円前後で購入しました。一目惚れで二足買いして、一足は普通にはいて、一足はストックしていました。結局、使用しないままでしたので出品します。箱のまま、ずっと靴箱にしまってありましたので、保管による劣化等一切なく、新品状態です。どんなスタイルにも合わせやすく、カッコイイです。ミディアム２００３年カリフォルニアで創立。トムクルーズが愛用したことで人気を博したフットウェアブランド。知る人ぞ知る、キャンバス・レザースニーカー。
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http://narcologia.ru/goods/choice262185.html MEDIUM キャンパスレザースニーカー
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