ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。某有名百貨店にて結構前に14000円前後で購入しました。一目惚れで二足買いして、一足は普通にはいて、一足はストックしていました。結局、使用しないままでしたので出品します。箱のまま、ずっと靴箱にしまってありましたので、保管による劣化等一切なく、新品状態です。どんなスタイルにも合わせやすく、カッコイイです。ミディアム２００３年カリフォルニアで創立。トムクルーズが愛用したことで人気を博したフットウェアブランド。知る人ぞ知る、キャンバス・レザースニーカー。
http://narcologia.ru/goods/septet662019.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless906659.html
http://narcologia.ru/goods/choice262185.html
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
http://narcologia.ru/goods/septet662019.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless906659.html
http://narcologia.ru/goods/choice262185.html
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー
MEDIUM キャンパスレザースニーカー