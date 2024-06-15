A ジミーチュウ JIMMY CHOO 財布 サイフ スター スタッズ ラウンド

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商品詳細
[ブランド]ジミーチュウ[サイズcm]平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい) ヨコ19 タテ10 マチ2 [カラー]ブラック スタッズ、シルバー[素材]レザー[商品状態]2年ほど着用、使用感少しありますがZIPスムーズでまだまだご利用いただけます！
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