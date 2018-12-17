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【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸/名家伝来/AC-644
商品番号 N44943786558
商品名

【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸/名家伝来/AC-644
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】中島華鳳　　　　　円山派の画家。慶応2年(1866)京都生。名は憲章。円山応挙の画法を慕い、森寛斎に学ぶ。また書を富岡鉄斎に学ぶ。内国勧業博覧会、シカゴ博覧会等多数出品。屏風、屏障を多く描く。特に花鳥・山水を能くした。大正10年(1921)存、歿年未詳。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は全体に汚れシミ、数ヶ所の虫穴補修痕、多少の折れ、巻シワあります。表装は良好です。　　　　紙箱付　　　　軸丈　縦　188×幅　38㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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