【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸/名家伝来/AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



【真作】中島華鳳/月下秋草図/秋草図/掛軸☆宝船☆AC-644



真作】楠堂/猛虎図/トラ図/掛軸/名家伝来/AC-569 - 絵画/タペストリ



JChereメルカリ購入代行：【模写】渡辺崋山/蓮図/ハス図/花図/掛軸 ...



JChereメルカリ購入代行：【真作】井口華秋/伊勢海老図/イセエビ図 ...



真作】楠堂/猛虎図/トラ図/掛軸/名家伝来/AC-569 - 絵画/タペストリ



JChereメルカリ購入代行：掛軸 連州銘 花鳥図 精密描写 名品 G161



JChereメルカリ購入代行：掛軸 連州銘 花鳥図 精密描写 名品 G161

【真作】【参考】中島華鳳 円山派の画家。慶応2年(1866)京都生。名は憲章。円山応挙の画法を慕い、森寛斎に学ぶ。また書を富岡鉄斎に学ぶ。内国勧業博覧会、シカゴ博覧会等多数出品。屏風、屏障を多く描く。特に花鳥・山水を能くした。大正10年(1921)存、歿年未詳。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は全体に汚れシミ、数ヶ所の虫穴補修痕、多少の折れ、巻シワあります。表装は良好です。 紙箱付 軸丈 縦 188×幅 38㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。