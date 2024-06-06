◇陶芸美術 今野春雄 備前焼 ランプシェード オブジェ

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今野春雄 皿 culto.pro

◇今野春雄備前焼ランプシェード オブジェ43cm高とても迫力のある作品です！・サイズ 横19㎝奥行19㎝高さ43㎝（台座含）・状態 若干の汚れ等あります。底に小さなキズがあります。【今野春雄 陶歴】昭和27年 岩手県に生まれる昭和47年 備前にて伊勢崎満、柴岡紘一両氏に師事す昭和51年 益子に独立す昭和57年 登り窯を築窯昭和62年 笠間に登り窯を築窯、移る備前にて陶芸を学び、現在は茨城の笠間で登窯を築窯し、数々の作品を世に生み出している素晴らしい陶芸家です。東日本大震災で窯が倒壊してしまい、たいへんな苦労の中、新たに築窯し、現在は新しい窯で作品を作り続けています。古物に、ご理解のある方のご購入をお願い致します。【ご注意】私の出品する商品を、丸々コピーして他のサイトに転載している方がいます。私が出品しているはメルカリのみです。他のサイトで見かけたときは、決して購入しないで下さい。詐欺サイトですのでお気を付け下さい。