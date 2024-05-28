値下げ可能！ Genuine Crocodile ワニ革 長財布 未使用

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。CROCODILEGENUINE長財布です。新品未使用ケース、カード、専用袋付きです。正規店で購入したお品です。札入れフリーポケットｘ4カードポケットｘ12小銭入れジップ式ポケットｘ1サイズ(約)縦9cm×横18.5cm×厚み2.5cmカラー：ダークブラウン本革製造No.：HL-6636-CRZID/BROWN付属品：専用袋、シリアルカード、ケース値下げ可能です！お気軽にお問い合わせください。自宅保管ご理解の上ご検討よろしくお願いいたします。
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