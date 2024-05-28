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新品 財布 メンズ 長財布 ラウンド スヌーピー ブランド 本革 海賊パイレーツ
商品番号 X52418552114
商品名

新品 財布 メンズ 長財布 ラウンド スヌーピー ブランド 本革 海賊パイレーツ
ブランド名 スヌーピー
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海賊スヌーピーと宝箱でおやすみチャーリーブラウンのワンポイントが可愛いシリーズ。傷つきにくい、手になじむとっても柔らかい牛革レザーを使用しています。男性でも女性でもお持ちいただけるデザインです。サイズ（約）：9.5×19×3ｃｍ　カラー：ブルー1点　￥9900札入れ×2　小銭入れ×1　カード入れ×14　差し込みポケット×3　レディース　牛革　レザー　箱入り撮影用に取り出しただけの新品です！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly445184.html
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