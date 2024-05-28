新品 財布 メンズ 長財布 ラウンド スヌーピー ブランド 本革 海賊パイレーツ

海賊スヌーピーと宝箱でおやすみチャーリーブラウンのワンポイントが可愛いシリーズ。傷つきにくい、手になじむとっても柔らかい牛革レザーを使用しています。男性でも女性でもお持ちいただけるデザインです。サイズ（約）：9.5×19×3ｃｍ カラー：ブルー1点 ￥9900札入れ×2 小銭入れ×1 カード入れ×14 差し込みポケット×3 レディース 牛革 レザー 箱入り撮影用に取り出しただけの新品です！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。



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