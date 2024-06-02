CHAMPION×JUN HASHIMOTOスウェットパンツ

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商品詳細
数年前に購入したものになります。最近全く穿くことなくクローゼットに眠っていた為出品することにしました。肉厚な生地で作られており、ルーズなスタイルになりがちなスウェットですが、さすがjunhashimotoと言うべきかキレイなシルエットになっています。着用回数は5回程度です。個人保管していた中古品になりますので、神経質な方の購入はお控えください。これからの時期にいかがでしょうか？#champion#junhashimotoカラー···ブラックパンツ丈···フルレングス素材···ストレッチ素材···裏起毛
http://narcologia.ru/goods/sucrose983440.html
http://narcologia.ru/goods/capitation174108.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador723406.html
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