530160● THE NORTH FACE MOUNTAIN VERSA

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530160●THENORTHFACEMOUNTAINVERSALOFTJACKETLネイビーマウンテンバーサロフトジャケットNA61201ノースフェイスご覧いただきありがとうございます。サイズL肩幅約47.5、身幅約57、着丈約68、袖丈約65 ｃｍ状態⇒3５-新品または未使用品４-新品に近い状態３-、一般的な中古の状態２-使用感が目立つもの１-ジャンク・当方の基準で、コンディションを５段階に分けて評価しております。・商品状態は、個人差による主観の相違があることをご理解下さい。・写真の色調については、撮影条件や閲覧環境によって実際とは異なる場合があります。*タバコ、香水の環境にあった可能性はありますので気になされる方はお控えください。出品物の多くは中古品になります。基本的にこちらに過失がない場合はご購入者様都合による返品は出来ませんのでご了承ください。宜しくお願い致します。