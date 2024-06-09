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PANTERA ビンテージ バンドT パンテラ
商品番号 L49291416169
商品名

PANTERA ビンテージ バンドT パンテラ
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GILDANHEAVYWEIGHTCOTTONサイズ2XL着丈約70cm身幅約65cm肩幅約62cm素人寸法ですので御理解の程よろしくお願い致します。ダブルステッチ古着、ビンテージに御理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。ビンテージ特有のダメージございます。画像にて確認をお願いいたします。あまり見掛けないバンドロゴのみのシンプルなデザインですレアかと思いますので探されてた方、バンドT好きな方ぜひ。お値段交渉も承ります、希望額提示でお願い致します。パスヘッドpusheadaerosmithaliceinchainsgreendaylinkinparkkornmarilynmansonmetallicamegadethnirvanapanterapinkfloydrageagainstthemachineredhotchilipeppersslayerslipknotsonicyouthsystemofadownozzfestsaintmxxxxxxmichaelセントマイケル90sONEOKROCKワンオクtaka菅田将暉コムドットアメリカ製VINTAGEヴィンテージビンテージバンドロックT
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