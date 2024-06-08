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- 80s ディズニー ヴィンテージ ミッキー Tシャツ ラグラン
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商品詳細
80sヴィンテージTシャツディズニーミッキーラグランTサイズL着丈67身幅6580sのTシャツで、袖はシングルステッチです。毛玉、色落ち等なく、状態綺麗です。ディズニーヴィンテージはこれからも価格が高騰されるとされていますので、お早いうちにご検討ください。※即購入オッケーです。ディズニーミッキーミニー古着ヴィンテージラグランアメカジ
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