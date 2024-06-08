送料無料 Godane クロコ ワニ本革 Wラウンジファスナー セカンドバック ...

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始めに自己紹介をご覧ください。カイマンクロコ本革ですので模様がかぶる事なく、ひとまわり小さいセカンドバックとしてもお使いいただけます。分厚い本革を使用していますので始めは少し硬く感じるかと思いますが、使っているうちに柔らかくなります。とても高級感があり、一味大人に見られる事間違えなし。金属ファスナー開閉式