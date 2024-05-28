ビンテージ 70s ピーター マックス Peter MAX ハンカチ 希少

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。□ビンテージ ハンカチ□70sPeterMAXフェイスフラワー花flower柄ハンカチです。生地cotton類似品のシルクスカーフも安価販売しています。こちらのハンカチはコットンですが市場にない希少な事と、デッドストック品の美品の為価格は高めです。その他類似品オススメ#LLYISELECTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE【サイズ】■実寸37.5×36㎝(多少の誤差はご了承下さい。)【商品詳細】素材色 ホワイトベースブルーグリーンイエローピンクパープル状態使用感の無いデッドストック品美品■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。他のサイトでも掲載してますので、タイミングにより販売中止を行う場合があります。LLYINo.020-030-764検索用インテリアディスプレイエイジミッドセンチュリーレトロ左右対称幾何学模様
http://narcologia.ru/goods/marshal18380.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric723345.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy572753.html
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70s~ peter max ピーターマックス スカーフ ヴィンテージ - ストール
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希少】ピーターマックス 印刷物 | labiela.com
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