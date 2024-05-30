.00s ドッグ 両面 プリント 半袖 Tシャツ 犬 アニマル ブラック

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●フォロー割引●フォロー割引始めました。詳しくはプロフィールをご覧下さい。●商品名●00sドッグ両面プリント半袖Tシャツ犬アニマルブラックストリート感溢れる犬が両面にプリントされたインパクト抜群のTシャツになります。近年ではあいみょんさんや在原みゆ紀さんが、アニマル系のTシャツを着用され注目を集めており、これからの季節に活躍間違いない一着です。●Mサイズ●着丈71cm身幅51cm肩幅47cm素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。●状態●古着商品の為、多少の使用感と肩付近にピンホールがございますが、着用には問題なく、普段から古着を着用する方であれば気にならない程度かと思います。画像を見て検討して頂き、古着を理解の上、ご購入をお願いします。●注意●＊ATMコンビニ支払いをご利用する場合は購入前にコメントをして頂き、購入から24時間以内にお支払いをお願い致します。＊出品商品は中古品です。完璧を求める方、神経質な方は申し訳ございませんがご購入をお控えください。＊コメント無しで購入OKです。他の方のコメントがある場合でも基本的には、即購入して下さる方を優先させていただきます。