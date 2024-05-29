AC/DC Tシャツ

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネックピンホールが数カ所見受けられます。ほつれや破れはありません。あくまでも古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します,
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