AC/DC Tシャツ

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネックピンホールが数カ所見受けられます。ほつれや破れはありません。あくまでも古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。NCNRでお願い致します,



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