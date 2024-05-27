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本日限り!SHAKUNONE シャクノネジャガードネクタイ 日本製
商品番号 W56224166358
商品名

本日限り!SHAKUNONE シャクノネジャガードネクタイ 日本製
ブランド名 ビームスエフ
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎この度はご覧下さり誠にありがとうございます！まとめ買い値引きも致しますのでお気軽にご連絡下さい！◎商品SHAKUNONEシャクノネジャガードネクタイ◎素材シルク100%◎商品特徴SHAKUNONEは1967年に創業した小さな縫製工場から生まれた知る人ぞ知るネクタイブランドです。京都・山梨で織られるシルクの生地を使用し、自社工場(岡山)の職人の手で一本ずつ大切に仕立てることで、高級感のある上質なネクタイが仕上がります。日本製のこだわりの一本は、もはや芸術作品発色の良さと織の上品さが魅力的な1本使用感の少ない美品です！定価:¥12,000+tax.◎サイズ大剣巾8.0㎝＊商品購入後の返品・クレームは対応致しかねますことご理解下さい＊あくまで中古品であることをご理解下さい＊その他ご質問等お気軽にどうぞ‼︎よろしくお願い致します‼︎ビームスエフBEAMSFフランコバッシFRANCOBASSIドレイクスDrakesなどなどお好きな方におすすめです！柄・デザイン···ストライプカラー···ネイビー
http://narcologia.ru/goods/unusable107574.html
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