DOLCE\u0026GABBANA90/48 ドルガバ/ロゴ/ドルチェ＆ガッバーナベルト

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新規IDの方、評価に不安を感じる方とはお取引はできません。※値下げ不可！他サイトでも出品中の為、即購入する前にコメントより在庫の有無をご確認ください。【商品の説明】ブランド：ドルチェ＆ガッバーナカラー：カーキ系サイズ：90cm/48【素材】ベルト：布製、一部革製バックル：アンティーク加工したゴールド系【商品の状態】多分、未使用だと思いますので目立つダメージなどはないと思いますが、中古品のため、新品同様のクオリティーをお求めの方や、転売目的での購入はご遠慮ください。【実寸サイズ】ベルト長さ：１０８cm幅：４ｃｍバックル約5.8ｃｍ×5.8ｃｍ※素人による計測の為、多少の誤差は予めご了承ください。【注意事項】神経質な方や細部に拘りのある方はご購入をお控えください。ブランド品の特性上いかなる理由がありましても返品はできません。