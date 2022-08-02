ナイキ ペガサスターボ ネイチャー 初期カラー

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ペガサスターボネイチャー初期カラー⚠️数十回ランニングで使用しました。そのため、多少の傷や汚れ使用感があります。箱は処分したので、別の箱に入れ発送致します。写真でご判断の上ご検討ください。その他、ご不明な点はお気軽にコメントして下さい。サイズ28cm(US10)