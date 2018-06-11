【美品】COACH 二つ折り財布 パスケース付き

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1年ほど使いました。使わなくなったので、出品します。袋付きです。お札、カード専用です。セットでパスケースも着いてます。★日本全国のCOACH直営店で修理やメンテナンスを受けることができます。▼ブランドCOACHコーチ▼カラーブルー▼仕様小銭入れ×なし札入れ×2カード入れ×8ポケット×2▼付属品袋バスケース▼商品状態汚れ、キズなし※匂いや香りに敏感な方、商品の細かな状態等を気にされる方はご購入をお控えください。※中古品の為、状態等をご理解頂ける方のご購入をお願い致します。※イメージと違った等の理由での返品は致しかねます。#COACH#コーチ#シグネチャー#革製品#馬車#馬#ロゴ#ロゴマーク#金具#財布#お財布#二つ折り#二つ折り財布#折りたたみ財布#折り財布#ウォレット#ミニウォレット#小物#ブランド#アウトレットカラー···ブルー