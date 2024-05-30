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稀少品BACKLASH極太３連レザーべルト☆ブラック☆バックラッシュ
商品番号 L28204368186
商品名

稀少品BACKLASH極太３連レザーべルト☆ブラック☆バックラッシュ
ブランド名 イサムカタヤマバックラッシュ
特別価格 税込 10,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ISAMUKATAYAMABACKLASH３連レザーべルト分厚いレザーを使った３連ホールレザーべルトになります。写真よりも実物はゴツゴツ感があります。ロイヤルフラッシュにて45000円程度で購入致しました。[カラー]：ブラック[状態]：美品[素材]：レザー[サイズ]：太さ5cm長さ113cm(穴の数が多い為どのサイズでも使用可能さらにネジ式の為、切って調節する事も可能です。)
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