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商品詳細
ISAMUKATAYAMABACKLASH３連レザーべルト分厚いレザーを使った３連ホールレザーべルトになります。写真よりも実物はゴツゴツ感があります。ロイヤルフラッシュにて45000円程度で購入致しました。[カラー]：ブラック[状態]：美品[素材]：レザー[サイズ]：太さ5cm長さ113cm(穴の数が多い為どのサイズでも使用可能さらにネジ式の為、切って調節する事も可能です。)
http://narcologia.ru/goods/stair178100.html
http://narcologia.ru/goods/enquire454889.html
http://narcologia.ru/goods/diamond696158.html
稀少品BACKLASH極太３連レザーべルト☆ブラック☆バックラッシュ
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