◆2309 NEW ERA×Supreme　ロゴキャップ　ブルー

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◇商品説明◇カラー:ブルーサイズ:71/4状態:B※全体的にやや型崩れ、使用感がございますが、着用にはあまり支障ない程度かと思います。◆SS：新品未使用◆S：目立った汚れや使用感が少ない◆A：若干の使用感はあるが目立った汚れ等なし◆B：やや汚れや傷、使用感あり◆C：目立つ汚れや傷や使用感あり◆D：かなり目立つ汚れや使用感あり◇発送方法◇ゆうパケットポスト※まとめ買いでお得！他にも多数出品しております。お買い求めの点数×100円引きさせていただきます。購入前にコメントをお願いいたします。⚠️商品は大手オークションサイト、ネットショップ、直営店から購入しており、すべて正規品となりますが、トラブル防止のため、画像にてご納得いただいた方のみご購入ください。⚠️あくまで個人管理品(中古)ですので、トラブル防止の為、神経質な方や完品・美品を求める方は絶対購入しないでください！⚠️見落とし等を含め、上記内容にご理解いただける方のみ、ご検討宜しくお願い致します。⚠️お値下げ交渉につきましては、即決可能な金額のご提示をお願いいたします。それ以外はスルーさせていただきます。⚠️ゆうパケットポストで発送にて、簡易包装となりますので、ご了承下さい。#newera#ニューエラ#ロサンゼルスドジャース#ヤンキース#ベースボールキャップ#キャップ#帽子