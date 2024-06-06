ポールスミス　ネクタイ　新品未使用

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商品詳細
剣先幅 8cm長さ 140cmシルバーに紫色のラインが入った素敵なポールスミスのネクタイです。未使用ですが長期保管中少し汚れがついたようです。(写真4) 直径2mm程度のものです。ぱっと見ただけでは目立ちません。それで大変お値打ちにさせて頂きました。完璧を求める方、気になさる方のご購入はご遠慮ください。#ポールスミス #ネクタイ #ポールスミスメンズ#ポールスミスメンズ新品未使用#ポールスミス#ポールスミスネクタイ
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