CHROME HEARTS クロム ハーツ 眼鏡拭き バンダナ ハンカチ

先ず『商品の説明』と『プロフィール』を熟読して下さい。１『着画』や『サイズ感』など質問しようとする事柄の９割は既に記載されてます。２既に記載されてるご質問には返信せず削除します。★※他でも出品してますので、必ず購入前に在庫確認お願いいたします※★※値下げ交渉は承っておりません。CHROMEHEARTSクロムハーツ眼鏡拭きバンダナアイウェアクロスハンカチクロムハーツのメガネを購入した際に付属しておりました。商品状態：新品・未使用(9.8/10程度)付属品のため【未使用に近い】に設定しております。素人自宅保管であり、付属品であって、単体の箱に入ってたものではないことをご理解頂ける方にご購入お願いいたします。箱等はございません。※完璧新品を求める方。神経質な方はご入札をお控え下さい。サイズ：フリー【実寸cm約29.5×29.5(素人採寸)】平置き素人採寸のため多少の誤差がある場合が御座います。カラー：グレー付属品：無発送方法：双方匿名のらくらくメルカリ便でネコポスで(防水対策を施した)発送いたします。購入後の交渉や質問もお受けしておりません。受取評価を速やかに行って頂ける方のみ購入をお願いいたします。#CHROME#HEARTS#クロムハーツ#眼鏡#バンダナ#アイウェア#クロス#ハンカチ#サングラス



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