Supreme BOUNTY HUNTER BAPE OBEY Tシャツ 6枚

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商品詳細
SupremeBAPEOBEYBOUNTYHUNTERTシャツ6枚セットですすべて本物です。洗濯しています着なくなってのでまとめて販売しますバラ売りはNGです。ご理解ください6枚ともに使用感あります、破れなし古着にご理解ある方なら、綺麗な方だと思います。返品はできません。ご了承ください⭕️Supreme×3枚 サイズL 黒色2枚 ネイビー1枚 大阪のSupreme店にて購入⭕️BAPE1枚 サイズXL(大きくないです) 黒色⭕️BOUNTYHUNTERサイズL 黒色 2枚ともzozoでネット購入⭕️OBEYサイズL 黒色 大阪のセレクトショップ購入下記の物プレゼントしますSupremeステッカー4枚 ショップ袋大小各1枚(袋は少し黄ばみあり)個人保管してます。ペットいませんタバコはすいません。あくまで古着ですのでご理解のほどご購入してくださいカラー···ブラック袖丈···半袖
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