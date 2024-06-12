新品 ポーター 財布 コインケース ダック 吉田カバン ネイビー 6701

新品正規品PORTERポーター財布コインケースダックDUCK小銭入れCOINCASE吉田カバンネイビーメンズレディースユニセックス6701ご覧頂きましてありがとうございますPORTER色落ちしやすい顔料コーティングを施した、経年変化を楽しめる小物シリーズ『DUCK』のコインケース天然素材特有のナチュラルなルックスとあたたかみのある素材感が魅力的です丸みのあるフォルムにコンパクトな仕上がりが可愛らしく、多様なシーンで男女問わず使いやすいアイテムとなっていますカラー｜ネイビー表地 ｜バルキーコットンダック裏地 ｜ヘリンボーンPVC加工サイズ｜本体：約W90×H80×D15（mm） 重量 ｜約30グラム生産国｜日本仕様 ｜[内側]ポケット（M）×1PORTERポーターやTUMI（トゥミ）BRIEFING（ブリーフィング）PaulSmithポールスミス、DIESEL(ディーゼル）好きな方にもおすすめ長財布、２つ折り財布、トートバッグやリュックサック、サコッシュ、ショルダーバッグ、ビジネスバッグ、ブリーフケース、ウエストバッグ、ウエストポーチ、ボディーバッグ、名刺入れ、キーケース、Tシャツなども出品しておりますのでご覧ください商品に関しては、画像にて判断お願い致します。商品の状態はあくまで個人の主観で判断したものです。素人検品の為、サイズの誤差や見落としている場合がございますのでご了承ください。バッグ類は小さく折りたたんで発送致します。神経質の方はお控えください。15016500703079



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