定価24万 ベルルッティ エベネ 長財布 ゴールデンパティーヌ ダブルマーク

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【ブランド】BerlutiEbeneベルルッティエベネスクリットレザーロングウォレット長財布ゴールデンパティーヌダブルホールマーク【商品概要】ベルルッティの名作廃盤品、長財布のエベネになります。現在では、スペシャルオーダーでしか手に入らない貴重なお品になります。中でもこちらのお品はゴールデンパティーヌになります。トゥジュールと一緒にオーダーし、ホールマークが2つあるものを選びました。エベネは現在ですと、スペシャルオーダーで納期半年の定価24万円程になります。目の肥えたメンズや社長から高い支持を集めているエベネは、収納力に秀でているというのが特徴のモデルです。お札入れやコインケースに加えて、クレジットカード用・名刺用・メモ用・領収書用など、カードスロットを多数配置し、用途別にポケットや仕切りがバランス良く配置されているのが長年支持されているポイントです。収納容量に反してスリムなシルエットで、ベルルッティの名作である長財布のイタウバと比べても軽量なので、持ち運びしやすく実用性のある逸品です。革の質も現在のウォレットとは比べ物にならないくらい上質なヴェネチアレザーで、カリグラフィも深く彫られております。購入時点でゴールドパティーヌを入れたお品に限り、薄れた場合にベルルッティにてゴールドの入れ直しや補色などのメンテナンスが受けられます。オーダー時にゴールドパティーヌでない場合、後入れは一切不可ですのでご注意下さい。こちらのお品は全国のベルルッティのブティックにてメンテナンスが可能です。【サイズ】約W10cmH19cmD2cm【仕様】カードスロット×12ファスナー付小銭用ポケット×1札入れポケット×2フラットポケット×3【カラー】TOBACCOBISゴールデンパティーヌ【商品の状態】半年程の使用になります。ヴェネチアレザー特有の若干のスレは御座いますが、使用時はポケットにはいれず、ブランド袋に入れた上で鞄に入れて持ち歩いておりましたので、型崩れや特筆すべきダメージはなく、美品です。革の硬さも残っており、カードスロットの強い跡も御座いません。★価格交渉の途中でも、先着購入を優先致します。★皆様とのご縁を大切に、お取引させていただければと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。