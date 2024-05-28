HYSTERIC GLAMOUR ベルト スタッズ レザー

HYSTERICGLAMOURベルトヒステリックグラマーのベルトです。ヒス ベルト 長さ約100cm※素人採寸なので誤差はご了承くださいそれなりに使用感ありますがまだまだお使いいただけるかと思います。お写真でご判断ください。素材：レザーカラー：ブラックシルバー金具中古品なのでよく画像をご確認の上ご購入ください。また、自宅保管品なのでご了承いただいた上で上ご購入ください。ご質問などございましたらお気軽にお声がけください。恐れ入りますが値引き交渉にはお答えしておりませんのでご了承ください。何卒よろしくお願いいたします。



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