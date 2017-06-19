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【超美品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ チェーンウォレット
商品番号 K12986082789
商品名

【超美品】BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ チェーンウォレット
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご満足頂ける素敵なお取引になるよう、丁寧な対応を心がけています(*^^*)他にも沢山出品しているので御覧下さい！#レーズンサンドのブランド商品はこちら他のサイトにも出品しているので急に削除することがございます！【素材】レザー【カラー】バイカラー【サイズ】W17.5cm×H14cm×D2.5cm【チェーンの長さ】63cm【仕様】プッシュロック※しっかりパチっと閉まります背面ポケット×1ファスナーコイン入れ×1カードポケット×12【シリアル】P00205098P【付属品】なし■コンディションランク・状態【外側】Aとても綺麗【内側】A写真では分かりづらいですがコイン入れ等内側もとても綺麗★商品のコンディションランクについて★◆Ｓ：新品又は未使用品◆Ａ：中古品ですのでわずかに使用感はございますが、中古品としては大変綺麗な商品◆ＡＢ：若干キズや汚れはございますが比較的綺麗な商品◆Ｂ：ある程度目立つキズや汚れ等、使用感はございますがご使用には問題がない商品◆Ｃ：ある程度目立つ汚れ、傷、内側にベタつき等のある少々難あり商品◆Ｄ：破れ等、修理の必要なジャンク品●保管場所●喫煙者、ペットおりません。●返品について●正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった等があった場合返品対応させて頂きます。●購入先●古物商の資格を有する者しか購入できないか「エコリング」主催のブランドオ－クション、真贋鑑定をクリアしたお品でございます。●●古物商許可取得済み●●国家公認のブランド品を扱う資格を取得して販売しております。商品は全てしっかり真贋した正規品ですのでご安心ください。埼玉県公安委員会第431310057996号
http://narcologia.ru/goods/smear518204.html
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