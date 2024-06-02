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コンバース　ワンスター　スエード
商品番号 V52063621557
商品名

コンバース　ワンスター　スエード
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,275 円
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商品詳細

復刻と思われます確かこのモデルは廃盤しました。購入したものの小さくて履けずでした。箱無し、変え紐なしほぼ新品色はグリーン参考までに普段は27.5か28cmを履いていますが、ギリギリ入るサイズ感です。モデルが気に入って買いましたがやはりきつくて履けませんでした。
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