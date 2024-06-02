コンバース　ワンスター　スエード

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商品詳細
復刻と思われます確かこのモデルは廃盤しました。購入したものの小さくて履けずでした。箱無し、変え紐なしほぼ新品色はグリーン参考までに普段は27.5か28cmを履いていますが、ギリギリ入るサイズ感です。モデルが気に入って買いましたがやはりきつくて履けませんでした。
http://narcologia.ru/goods/stealth413676.html
http://narcologia.ru/goods/smear781004.html
http://narcologia.ru/goods/Addict541118.html
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