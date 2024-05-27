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糸魚川翡翠ブレスレット
商品番号 F21867362493
商品名

糸魚川翡翠ブレスレット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

未使用の糸魚川翡翠ブレスレット断捨離中ですので長期自宅保管の物です色々気にならない方宜しくお願い致します^^
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