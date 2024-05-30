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希少✨レア✨NBAシカゴブルズ　ゲームシャツ・NBAベースボールシャツ‼️
商品番号 V50671854972
商品名

希少✨レア✨NBAシカゴブルズ　ゲームシャツ・NBAベースボールシャツ‼️
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 16,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

週末お値下げ‼️価格変更しました38500➡︎35000円‼️⭕️希少だと思います⭕️十数年前、20年前かもしれません　購入して　ガラスケースに飾ったり　丁寧に保管してました。⭕️ネットなどで探しても同じ物は　見つかりにくく　この保管状態の物では　入手困難かと思われます⭕️色々人の手に渡った物では無く　ワンオーナーです⭕️およそのサイズ平置きで　着丈➡︎88㎝　身幅➡︎71㎝⭕️NBAお好きな方　ストリート用ウエアにも⚠️以上自宅保管ご理解頂ける方で宜しくお願いしますNBAシカゴブルズマイケルジョーダンNBAシカゴ　ブルスNBAベースボールシャツNBAゲームシャツマイケルジョーダンスコッティピッペンデリックローズNBAマジックマグレディNBAボストンセルティック八村塁
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