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- 希少✨レア✨NBAシカゴブルズ ゲームシャツ・NBAベースボールシャツ‼️
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商品詳細
週末お値下げ‼️価格変更しました38500➡︎35000円‼️⭕️希少だと思います⭕️十数年前、20年前かもしれません 購入して ガラスケースに飾ったり 丁寧に保管してました。⭕️ネットなどで探しても同じ物は 見つかりにくく この保管状態の物では 入手困難かと思われます⭕️色々人の手に渡った物では無く ワンオーナーです⭕️およそのサイズ平置きで 着丈➡︎88㎝ 身幅➡︎71㎝⭕️NBAお好きな方 ストリート用ウエアにも⚠️以上自宅保管ご理解頂ける方で宜しくお願いしますNBAシカゴブルズマイケルジョーダンNBAシカゴ ブルスNBAベースボールシャツNBAゲームシャツマイケルジョーダンスコッティピッペンデリックローズNBAマジックマグレディNBAボストンセルティック八村塁
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