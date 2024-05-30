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ビンテージ キリスト 十字架ロザリオ シルバー製ペンダントトップ ネックレス
商品番号 N36222013141
商品名

ビンテージ キリスト 十字架ロザリオ シルバー製ペンダントトップ ネックレス
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■　商品説明　■　【特長＆セールスポイント】　　アメリカにて購入した　　ビンテージキリスト十字架ロザリオネックレスです。　　　　ロザリオが雰囲気の良い逸品で　　素材はスターリングシルバー製です。　　ペンダントトップだけでも素晴らしいアイテムですが　　シルバー製のチェーンも付属します。　　※トップとチェーンをつなぐ　　　バチカン部分はコッパー製だと思います。　　　　一期一会なビンテージジュエリーですので　　今回を逃すと同じ物を手に入れるのは難しいと思います。　　お好きな方は是非この機会をお見逃しなく！！　　　　※付属品は写真の物で全てになります。　　　　■実寸サイズ■　　　写真をご参考下さい。　　首にかけるチェーンの長さ：約41cm　　※多少の誤差は御了承願います。　　■　　状態　　■　　この手の物としては、とても良い状態です。　　　　※状態の良し悪しには個人差がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/peroration561115.html
http://narcologia.ru/goods/troupe547711.html
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