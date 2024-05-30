ビンテージ キリスト 十字架ロザリオ シルバー製ペンダントトップ ネックレス

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■ 商品説明 ■ 【特長＆セールスポイント】 アメリカにて購入した ビンテージキリスト十字架ロザリオネックレスです。 ロザリオが雰囲気の良い逸品で 素材はスターリングシルバー製です。 ペンダントトップだけでも素晴らしいアイテムですが シルバー製のチェーンも付属します。 ※トップとチェーンをつなぐ バチカン部分はコッパー製だと思います。 一期一会なビンテージジュエリーですので 今回を逃すと同じ物を手に入れるのは難しいと思います。 お好きな方は是非この機会をお見逃しなく！！ ※付属品は写真の物で全てになります。 ■実寸サイズ■ 写真をご参考下さい。 首にかけるチェーンの長さ：約41cm ※多少の誤差は御了承願います。 ■ 状態 ■ この手の物としては、とても良い状態です。 ※状態の良し悪しには個人差がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。