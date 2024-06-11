定価2,9万円の半額パイソン蛇革ラウンドジップ長財布新品箱付オリーブ ...

定価2,9万円の半額パイソン蛇革pythonleatherラウンドジップ長財布新品未使用箱付オリーブ(qz12631)パイソン蛇革の長財布です●新品未使用箱付きです●ラウンドジップで、札入れ5か所、ジッパー付き小銭入れ1か所、カード入れ12か所です。素材： パイソン蛇革色： オリーブ10X20cm定価2,9万円の半額ですカラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革



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