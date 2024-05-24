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【タグ付き 新品】MENS VIRTUAREX CAP ブリーフィング ネイビー
商品番号 G88733207400
商品名

【タグ付き 新品】MENS VIRTUAREX CAP ブリーフィング ネイビー
ブランド名 ブリーフィング
特別価格 税込 2,088 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブリーフィングのオンラインで新品購入タグ付き新品未使用1枚目公式画像2枚目以降現物定価6600色味を抑えたシンプルなデザインながら、素材の持つ独特の風合いによって存在感ある仕上がり。普段使いのアクセントとしてはもちろん、通気性やUVカット機能も備え、アクティブシーンでも活躍するベーシックキャップ。【オススメポイント】-アクティブシーンに最適-・通気性、UVカット機能、撥水性、伸縮性に優れた素材をメインに使用。有機溶剤を一切使用しない撥水加工を施し、環境にも配慮されている。【PERFORMANCECOLLECTION】ゴルフの練習やジムでのトレーニングはもちろん、普段使いでの着用をイメージしたコレクション。使用マテリアルにもこだわり、地球環境を考えたリサイクルポリエステル繊維「ECOPET（R）」を中心に採用しています。商品詳細品番:BRM223M45カテゴリ:ALG（ウェア）アイテム:ウェアカテゴリCAP/VISORサイズ:FREEカラー:NAVY素材:ポリエステル100％原産国:ベトナムサイズサイズ高さ頭周りつばFREE9cm58～60cｍ7cmカラー···ネイビー種類···帽子・サンバイザーカラー···ネイビー
http://narcologia.ru/goods/hesitantly646684.html
http://narcologia.ru/goods/pompous22123.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln727002.html 【ブリーフィングALG】MENS VIRTUAREX CAP
【タグ付き 新品】MENS VIRTUAREX CAP ブリーフィング ネイビーMENS VIRTUAREX CAP（BRM223M45）|商品詳細|BRIEFING OFFICIAL SITE ...
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