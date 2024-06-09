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★コーチ COACH 財布 長財布 ラウンドファスナー メンズ シグネチャー
商品番号 P24672822948
商品名

★コーチ COACH 財布 長財布 ラウンドファスナー メンズ シグネチャー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●品番：F78202QBLPA●サイズ：約高さ10cm×幅19cm×マチ2cm●重さ：約190g●素材：PVC×レザー●カラー：ネイビー　(ブラック×オックスブラッド)財布形...長財布☆
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