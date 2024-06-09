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アンティーク　ナジャ　ナジョーネ　ナバホ　ネックレス　ターコイズ
商品番号 G98200348687
商品名

アンティーク　ナジャ　ナジョーネ　ナバホ　ネックレス　ターコイズ
ブランド名 コディサンダーソン
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンティーク　ナジャネックレス70sナバホ　ナジャネックレスです。長さ46cmナジャ部分　6.5x4.7cmターコイズに割れやヒビもなく綺麗です。作者名等の刻印はございませんが、マライカで購入しています。定価のある商品ではございませんが、綺麗なターコイズ、アンティークということもあり15万円程で購入しました。シルバーのくすみも良い感じです。中古品、古い商品にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。
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