完売 新品 23ss エメレオンドレ × テクノハル コラボ キーホルダー

入口→#kawazulist※なるべく実物に近い色味をお伝えできるように環境を整えて撮影しております。(昼白色LED照明Ra97)【商品名】・AiméLeonDore38-GSOffshoreFloatingKeychain【商品の状態】・「新品・未使用」→撮影のため開封・公式オンラインにて購入・付属品→専用ビニール袋【カラー・素材】・表記→White・ビニールコーティングされたクローズドセル発泡ゴム・金属製のボールチェーン・耐水性と水中フロート【サイズ】・幅8.26cm・高さ3.81cm・奥行き2.54cm⚫️今回がコラボ初となる、エメレオンドレ×テクノハルのカプセルコレクションから、夏の海に映えるキーホルダーの出品です。弾性のある柔らかくて軽い発砲ゴム製のキーホルダーで水に浮きます。Mサイズの卵ほどの大きさで存在感があり、白を基調としたカラーウェイは真夏のコーデの腰元を可愛く飾ってくれます。ちょっとチープなところもリラックス感を表現する上では重要なポイントです。『エイムレオンドレキャップスニーカーメンズレディース男女兼用ブランドキーチェーンネックレスストラップホルダースマホショルダーストラップストラップタイプJJJJound(ジョウンド)Kith(キス)1LDK#エメレオンドレ#aimeleondore等をよく検索される方に見ていただきたいお品です』【注意事項】・コチラの商品は海外直輸入商品になります。国内の品質基準とは異なります⚫️上記を前提に検品・出品しておりますが、購入者様がご納得いただけない状態の物がございましたら、返品対応させていただきます。お任せくださいませ・いかなる場合も購入者様優先です



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