新品未使用　U.S. POLO ASSN. 二つ折り財布

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商品詳細
専用出品ですのでご理解願います。U.S.ポロアッスンの二つ折り財布です。新品未使用、箱付の商品になります。定価 18000円（税抜）【カラー】グリーン【材質】牛革【サイズ】縦9.0cm×横11.0cm 今年購入しましたが使用しないため出品します。
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