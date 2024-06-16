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新品未使用　U.S. POLO ASSN. 二つ折り財布
商品番号 T90597698546
商品名

新品未使用　U.S. POLO ASSN. 二つ折り財布
ブランド名 ユーエスポロアッスン
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用出品ですのでご理解願います。U.S.ポロアッスンの二つ折り財布です。新品未使用、箱付の商品になります。定価　18000円（税抜）【カラー】グリーン【材質】牛革【サイズ】縦9.0cm×横11.0cm　　　　　今年購入しましたが使用しないため出品します。
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