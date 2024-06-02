【ケボズ】ワンポイント 刺繍ロゴ フェイクスウェード キャップ 緑 フリーサイズ

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ご覧頂きありがとうございます(^^)/ヴィンテージ商品をメインに出品しております。#BBの古着こちらで他の出品商品を閲覧いただけます。‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗●即購入大歓迎☆フォロー割実施中●※～2499円以下→100円引き※2500～4999円→200円引き※5000～9999円→300円引き※10000円以上→500円引きコメントにて「フォロー割」とお知らせください(^^)⚠️購入前でなければ割引できませんのでご注意下さい。まとめ売り始めました。複数購入の場合、更に500円OFF致します。‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗●商品名:kebozフェイクスウェードレザーベルトキャップ帽子●ポイントセンター刺繍ロゴが入ったシンプルなキャップです。後ろにはケボズの象徴である刺繍も入り、可愛らしい１品です。古着男子、古着女子、ユニセックスで着用出来ます。●着用感:アジャスター付きのフリーサイズサイズ表記→なし●カラー:グリーン緑●素材:ポリエステル88%ポリウレタン12%●状態アジャスター部分に止め金具の青錆が若干ございますが着用には問題ありません。まだまだ活躍できる商品だと思います。他の商品もよかったらご覧下さい。#BB古着服飾※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご覧下さい。(^.^)管理番号974