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値下げ不可k18の印台リングになります。重さは、11gになります。購入時は、11.7gだったと思います。※簡易的な測りなのでざっくりとした重さになります。状態は、画像で判断して頂くかもしくは、ご質問下さい。※歪み、傷はあります。サイズは、20-21号くらいかと思います。k18の刻印有ります。