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Piston-Bump ネックレス　ペンダント　河童　和風　カッパ
商品番号 C22653637157
商品名

Piston-Bump ネックレス　ペンダント　河童　和風　カッパ
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。Piston-Bumpの河童をモデルにしたネックレスになります。河童の手には、「しこり玉」と「きゅうり」を持ってます。趣向が変わった為、出品致します。洗浄、磨いたので、目立つキズは無いと思いますが、あくまでも中古とご了承頂ける様、ご理解の程お願い致します。マテリアル：真鍮、レッドタイガーアイモニュメント部サイズ：約高さ46mm×幅16mmネックレス長さ：約50cm#和#カッパ#妖怪購入時の金額¥13,200
http://narcologia.ru/goods/Addict466218.html
http://narcologia.ru/goods/traverse393826.html
http://narcologia.ru/goods/choice811985.html
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