【新品】リーセンシーオブマイン　セットアップ　グレー　メンズ

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【新品、未着用】RecencyofMineABAHOUSEスーツ セットアップカラー：グレーサイズ：48☆平置き実寸サイズジャケット 着丈72.5／肩幅42.5／身幅49／袖丈64パンツ ウエスト42.5股下88ワタリ29裾幅18未着用の新品です。定価は8万円代後半だったと記憶しております。裾も切りっぱなしの状態ですので、ご自身での裾上げが必要になります。遠目で見ると無地に見えますが、チェック柄の生地になります。シルエットも非常にきれいです。折り畳んでのお届けとなりますので、多少の畳ジワはご了承ください。即購入も歓迎です。テーラードジャケット 通勤 背広 ジャケット b1000t198