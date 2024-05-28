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【新品】リーセンシーオブマイン　セットアップ　グレー　メンズ
商品番号 V75836906211
商品名

【新品】リーセンシーオブマイン　セットアップ　グレー　メンズ
ブランド名 リーセンシーオブマイン
特別価格 税込 10,982 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品、未着用】RecencyofMineABAHOUSEスーツ　セットアップカラー：グレーサイズ：48☆平置き実寸サイズジャケット　着丈72.5／肩幅42.5／身幅49／袖丈64パンツ　ウエスト42.5股下88ワタリ29裾幅18未着用の新品です。定価は8万円代後半だったと記憶しております。裾も切りっぱなしの状態ですので、ご自身での裾上げが必要になります。遠目で見ると無地に見えますが、チェック柄の生地になります。シルエットも非常にきれいです。折り畳んでのお届けとなりますので、多少の畳ジワはご了承ください。即購入も歓迎です。テーラードジャケット　通勤　背広　ジャケット　b1000t198
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