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BARACUTA: G9 ORIGINAL
商品番号 I86249446556
商品名

BARACUTA: G9 ORIGINAL
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 16,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イメージと違った為、定価よりお安く出品させて頂きます。一度試着のみで、新品未使用カラー···ブラックジップ・ボタン···ボタン留めスタイルNo：BRCPS0001BCNY1商品名：G9オリジナルハリントンジャケット性別：メンズ原産国：UK他素材：表地：綿50％ポリエステル50％　もしくは　ポリエステル58％綿42％裏地1：綿80％ポリエステル20％裏地2：ポリエステル100％付属　オリジナルハンガー2023年製造定価　59400円
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