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47/フォーティーセブンの人気あるロサンゼルスドジャースのキャップ
商品番号 R85270668161
商品名

47/フォーティーセブンの人気あるロサンゼルスドジャースのキャップ
ブランド名 フォーティセブン
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※即決大歓迎です♫47/フォーティーセブンの人気あるロサンゼルスドジャースのキャップ定番の型　MVPフロントが硬いやや深めのCAP　素材　アクリル85ウール15%色Blackサイズ　ワンサイズ　55-61cm素人採寸　ツバの長さ　約7cm男女兼用国内正規品送料無料定価　　　4180円60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。素人の自宅保管になります。タバコは吸わないのでタバコの臭いなどは付いておりません。送料無料にさせて頂きました為、かなりお買得かなと思いますので値下げ交渉は出来ません。。。発送は基本宮城県からとなります。#NEWERA#ニューエラ　#47#フォーティーセブン新品未使用　47MVPCAPレア　送料無料
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