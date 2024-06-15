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箱付き　PORTER カードケース・名刺入れ
商品番号 B32427523328
商品名

箱付き　PORTER カードケース・名刺入れ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用のPORTERのカードケースです。色はブラウンです。
http://narcologia.ru/goods/competitive514781.html
http://narcologia.ru/goods/cotton442361.html
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