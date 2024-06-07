豊楽焼　慶楽焼　慶楽印銘　鉄絵花蝶文　四方皿　時代箱付　V　R5311

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郷土の焼き物-豊楽焼・慶楽 | 前田壽仙堂



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大きさ 高さ約２．７cm 幅約２４cm×約２４cmスレや釉薬の剥れと思われる箇所が複数箇所見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。