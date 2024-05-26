未使用⭐️秋冬⭐️ Barbour ashby ジャケットダークネイビーMサイズ

Barbourashby未使用ジャケットダークネイビーMサイズになります。タグなしになります。日本未発モデルかと思います。ジャケットの定番であり、ビジネスパーソンの必須アイテム。袖口を折り返しで着用するとコーデュロイになっています。海外より購入後、自宅保管になります。画像が全てです。何かありましたらコメントお願いいたします。Paypayフリマ、ヤフオクへ出品することも可能です。BeamsUnitedShipsGanzoTumiブリーフィングトミーヒルフィガーアローズShipsアディダスadidasナイキNIKEプーマPUMAフットジョイFootJoyタイトリストTitleistキャロウェイCallawayテーラーメイドTaylorMadeオークリーOakleyデサントDESCENTEパーリーゲイツPEARLYGATESジャックバニーJackBunny!!ピンPINGマスターバーニーエディションMBEMASTERBUNNYEDITIONアルチビオarchivioアンパスィandperseポロラルフローレンRLXアドミラルadmiralトミーヒルフィガーTOMMYHILFIGERルコックスポルティフゴルフlecoqビームスゴルフBEAMSGOLFニューバランスNewbalanceニューエラnewera



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